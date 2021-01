Incendio a Corviale: evacuata palazzina

Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti in via del Ponte Pisano. Altri due incendi domati dai pompieri a Cerveteri e Velletri

Notte di incendi a Roma e provincia dove i vigili del fuoco sono intervenuti per tre roghi divampati nella notte appena trascorsa. Velletri, Roma e Cerveteri, queste le località dove è stato necessario l'arrivo dei soccorritori.

Per quanto concerne la Capitale la chiamata alla sala opertiva del Comando provinciale di Roma è arrivata intorno all'1:15 per un incendio in un appartamento di via del Ponte Pisano, strada che collega le zona di Corviale e Pisana. Intervenuti assieme ai carabineri della caserma del Trullo, i soccorritori hanno evacauto gli abitanti della palazzina interessata da un incendio in un appartamento del piano terra, in quel momento senza nessuno all'interno. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito né intossicato con i pompieri che hanno poi dichiarato temporaneamente inagibile l'immobile.

Incendio a Velletri

Poco prima, intorno alle 23:00, un altro incendio era divampato nel Comune di Velletri, ai Castelli Romani. Fiamme che hanno coinvolto anche alcuni contatori del gas dello stabile di via Ariana. I vigili del fuoco hanno poi provveduto ad estinguere le fiamme dopo che gli operai della società erogatrice hanno chiuso la condotta generale.

Autolavaggio in fiamme a Cerveteri

All'alba di stamattina un terzo incendio, questa volta a Cerveteri. In particolare le fiamme hanno interessato un autolavaggio di via della Lega, sulla Settevene Palo. Intervenuti assieme ai carabinieri della compagnia di Civitavecchia i pompieri hanno quindi estinto le fiamme, impedendo alle stesse di propagarsi ai negozi adiacenti. Gravi i danni all'autolavaggio.