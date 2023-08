Incendio a Conca d'Oro: in fiamme un bar tabacchi

Incendio a Conca d'Oro. Le fiamme hanno interessato un bar tabacchi. L'intervento dei pompieri nel cuore della notte dopo la richiesta di alcuni residenti per "un incendio sotto un palazzo". Sul posto i vigili del fuoco hanno poi domato il rogo.

La chiamata al 112 intorno alle 4:30 della notte del'8 agosto al civico 14 di viale Val Padana, nel III municipio Montesacro. Sul posto i caschi rossi e i carabinieri della stazione Roma Città Giardino. Le fiamme hanno danneggiato la parte esterna del locale commerciale. Ascoltato il proprietario del negozio, questi ha riferito agli investigatori di non aver subito minacce, né tantomeno richieste di denaro. Restano da accertare le cause.

Due incendi al bar One di via Val Padana

Le immagini dell'incendio hanno riportato alla mente altri due interventi che avvennerro a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro sullo stesso viale. A prendere fuoco la notte del 14 settembre 2015 il Bar One, sempre in via Val Padana. Una notte di paura nel corso della quale polizia e pompieri evacuarono a scopo precauzionale i residenti della palazzina di sette piani che si trova al civico 30. Sempre lo stesso bar era stato interessato da un precedente incendio la notte del 25 maggio di 8 anni fa.