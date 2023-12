Incendio nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre, ad Ariccia. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato in via Cancelliera le squadre di Pomezia e Velletri per un rogo che ha coinvolto alcuni automezzi compattatori della nettezza urbana. I mezzi si trovavano all'interno di una area industriale. Sul posto anche i carabinieri. Al momento sono ignote le cause del rogo.