Incendio a Colli Albani, fiamme in un appartamento al primo piano

Fumo in tutto il quartiere e il suono delle sirene a squarciare la solita routine. Pomeriggio di paura nella zona di Colli Albani dove un incendio ha interessato un appartamento situato al primo piano in uno stabile di sette in via dei Colli Albani, all'altezza dell'incrocio con via Rocca Priora.



Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno soccorso due persone intossicate assicurandole al personale sanitario. Tratta in salvo una terza persona soccorsa sul posto.

Sul luogo dell'incendio oltre ai vigili del fuoco anche il personale della polizia di Stato, con gli agenti dei commissariati Tuscolano, Appio e del VII distretto San Giovanni. Secondo quanto apprende ad originare l'incendio sarebbe stata una stufa presente nell'appartamento. Il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale.