Paura nella notte, incendio distrugge un appartamento

Paura alle porte di Roma, nella notte del 25 novembre, per un incendio scoppiato in un appartamento alle 2,30, in via Monte Lepini. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Colleferro con l'ausilio dell'autobotte e il carro autoprotettori.

Le fiamme hanno avvolto la casa al 2° piano di una palazzina. Il personale giunto sul posto ha accertato che i componenti della famiglia che abitava lì non erano feriti. Solamente una ragazza è rimasta leggermente intossicata dal fumo.

Dopo un'ora i pompieri hanno spento l'incendio che aveva ormai coinvolto l'intera abitazione. Al termine dell'intervento l'appartamento è stato dichiarato completamente inagibile.