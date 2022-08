Dà fuoco all'auto dell'ex e le fiamme bruciano altre vetture

Ha bruciato l'auto della sua ex compagna. Le fiamme, incontrollate, hanno quindi distrutto altre due vetture. Pomeriggio di fuoco a Colleferro, comune della provincia di Roma, dove lo scorso 29 luglio in largo Biagio della Rosa un'alta colonna di fumo nero si è levata in cielo. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno attirato l'attenzione di un carabiniere libero dal servizio che ha limitato il rogo, rimanendo anche intossicato dai fumi inalati.

È da lì che sono quindi partite le indagini che hanno portato gli investigatori a risalire ad un uomo di 30 anni, accusato di essere il piromane vendicativo. Secondo quanto ricostruito, le fiamme prima hanno coinvolto una Alfa Mito per poi propagarsi a due Fiat Panda parcheggiate adiacenti, danneggiandole irreparabilmente.

I militari del nucleo operativo di Colleferro con il supporto immediato dei carabinieri delle stazioni di Gavignano, Artena e Valmontone, dopo aver svolto i primi accertamenti e raccolto sul posto le preliminari informazioni, sono stati in grado di formulare una prima ipotesi investigativa che ha indirizzato le indagini su un trentenne di Roma e sul movente, di tipo passionale, che lo avrebbe spinto a compiere il gesto.

Il giovane è indiziato infatti di aver dato fuoco alla vettura del compagno della sua ex convivente perché non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Oltre alle testimonianze raccolte, attraverso ulteriori accertamenti, e visionando tutte le telecamere della zona, i militari hanno potuto stabilire che la vettura dell'uomo romano si trovasse a Colleferro ad un'ora compatibile con l'evento delittuoso ed in particolare sul luogo dell'incendio.

Alla luce degli elementi raccolti, il pubblico ministero ha disposto il fermo a carico del giovane, ordinandone la traduzione presso il carcere di Velletri, in attesa dell'udienza di convalida del gip del tribunale di Velletri che stabilirà l'eventuale sottoposizione dell'uomo a misure cautelari.