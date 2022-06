Incendio minaccia la scuola, residenti tamponano le fiamme con i secchi d'acqua

Fiamme sotto i palazzi ed a ridosso di una scuola. Succede a Colle Salario dove nel tardo pomeriggio di ieri è divampato un incendio che ha interessato un'area incolta e sterpaglie. A cercare di tamponare il rogo alcuni residenti del quartiere del III municipo Montesacro, scesi in strada armati di secchi d'acqua in attesa dell'arrivo dei soccorritori, che lo hanno poi domato.

In particolare l'incendio è divampato intorno alle 19:30 di martedì 7 giugno in largo Monte San Giusto, con le fiamme che hanno lambito pericolosamente l'istituto comprensivo Carlo Levi. Attivata dalla sala operativa regionale sul posto - in ausilio ai vigili del fuoco della squadra 10A de La Rustica - sono intervenuti i volontari Avs Cosmos associazione volontari soccorso che hanno poi domato le fiamme assieme ai pompieri.

Sul posto per accertare l'accaduto sono invece intervenuti i carabinieri della stazione Colle Salario. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.