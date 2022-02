Incendio al "grattacielo" di Colle Salario: in fiamme appartamento al settimo piano

Incendio in uno dei grattacieli di Colle Salario, a Roma Nord, dove ha preso fuoco un appartamento. Sono stati gli agenti del II gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire intorno alle 15:30 in ausilio ai vigili del fuoco al civico 10 di largo Monte San Giusto, nel III municipio Montesacro.

A prendere fuoco per cause ancora da accertare un'abitazione al settimo piano. I caschi bianchi hanno messo in sicurezza la zona e agevolato il più possibile i mezzi di soccorso, fino al termine dell’intervento dei pompieri. Non risultano feriti, né intossicati.