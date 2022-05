Incendio al Collatino: alta colonna di fumo blocca la circolazione stradale

Incendio al Collatino. Alta la colonna di fumo alzatasi nel cielo del quadrante est della Capitale. Le fiamme, che hanno interessato alcune sterpaglie, si sono sviluppate poco dopo le 17:00 in un'area delle Ferrovie Rfi in via dello Scalo Prenestino, altezza civico 15 con il fumo che si è propagato per le strade adiacenti.

Sul posto presenti le pattuglie della polizia locale del IV gruppo Tiburtino, impegnate nei servizi idi viabilità e messa in sicurezza della zona, fornendo ausilio ai vigili del fuoco.

Al fine di agevolare il traffico in tutto il il quadrante, dalla zona di San Giovanni a quella circostante la via Prenestina, impiegate numerose pattuglie dei caschi bianchi dei gruppi I Trevi, VII Appio, V Prenestino, che stanno provvedendo a gestire la viabilità dell’intera zona.

Come segnalano su LuceVerde, "traffico rallentato causa fumo nel tratto compreso tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est dalle ore 17:26".