Incendio in appartamento: le fiamme divampate dalla cucina

Incendio domenica a Civitavecchia. Nel pomeriggio i vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono intervenuti in un appartamento in via Apollodoro. Le fiamme erano confinate nella cucina dell'alloggio posto al secondo piano dello stabile. A dare l'allarme sono stati i proprietari che al momento si trovavano nel cortile di pertinenza.

I pompieri del comune portuale, giunti velocemente sul posto, hanno immediatamente iniziato l'opera di spegnimento. Al loro arrivo le fiamme stavano lambendo anche il resto delle camere. La repentina estinzione dell'incendio ha evitato il completo coinvolgimento dell'appartamento. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto erano presenti anche gli uomini del commissariato di Civitavecchia ed il personale sanitario del 118.