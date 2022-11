Incendio nel parcheggio del supermercato: furgone distrutto dalle fiamme

Incendio nel parcheggio di un supermercato a Civitavecchia. A prendere fuoco un furgone in sosta in via dell'Orto di Santa Maria, nell'area di sosta del supermercato Emi. L'intervento dei vigili del fuoco del comune portuale nella mattinata di martedì 15 novembre.

Sul posto è intervenuta la squadra 17/A con l'autobotte. I pompieri della caserma Bonifazi hanno quindi circoscritto ed estinto le fiamme. Intensa la colonna di fumo sprigionata dal rogo con i vigili del fuoco a lavoro con gli autorespiratori per combustione. Domate la fiamme restano da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.