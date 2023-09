Incendio a Civitavecchia, plastica e rifiuti abbandonati bruciano nell'ex deposito

Maxi incendio a Civitavecchia, comune del litorale e della provincia di Roma. Un grande spiegamento di forze è stato messo in campo dai vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi. Dalle 14 i pompieri e le protezione civile sono intervenuti in via Antonio Siligato, nella zona industriale, per un vasto rogo all'interno dell'ex deposito Bianchi.

A bruciare è un vasto quantitativo di materiali di risulta, scarti di lavorazione e plastiche. Sul posto anche gli addetti delle squadre specializzate per ricontrare l'eventuale presenza di sostanze chimiche nocive dovute dalla combustione. Non si è registrato nessun ferito.