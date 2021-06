Incendio all'alba, fiamme in un deposito di grafica e pubblicità

Risveglio di fuoco a Civitavecchia dove un incendio ha danneggiato parte di una attività commerciale. Erano trascorse da poco le 4 quando è scattato l'allarme per per un rogo scoppiato nel deposito esterno di una attività che si occupa di grafica e cartellonistica pubblicitaria. A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco sono stati i residenti dei palazzi vicino l'esercizio. L'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con la 17A e autobotte AB17, ha fatto si che le fiamme non entrassero all'interno del negozio adiacente e nelle abitazioni sovrastanti la struttura. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Non si sono registrati feriti.