Esplosione all'Aventino: auto Ncc in corsa prende fuoco, l'autista accosta e si salva

Prima le fiamme, poi la colonna di fumo nero e almeno una esplosione quella - verosimilmente - di un finestrino distrutto. Momenti di tensione al Circo Massimo, una delle zone più trafficate di Roma. E proprio il via vai di gente intorno alle 15:30 e l'alta colonna di fumo hanno generato panico tra chi passava di lì.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del primo gruppo Centro della polizia locale. Secondo quanto appreso, a prendere fuoco è stata - per cause al vaglio - una vettura Ncc che stava transitando in via delle Terme Deciane. Il conducente, viste le fiamme, ha accostato e si è messo in salvo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le indagini determineranno le cause del rogo.