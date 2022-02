Aventino, incendio in via della Fonte di Fauno: appartamento distrutto

Serata movimentata quella di ieri nella zona dell'Aventino dove l'incendio di un appartamento ha tenuto impegnati per oltre due ore i vigili del fuoco. Le fiamme sono scoppiate in via della Fonte di Fauno, a due passi dal Circo Massimo. Al civico 12, al piano terra, un appartamento è finito investito da un rogo le cui origini sono ancora da accertare.

Chiuso e disabitato, l'appartamento in poco tempo è stato avvolto dalla fiamme, alimentate dai mobili presenti all'interno. Partito dalla veranda, il rogo si è propagato al resto della struttura, distruggendo tre stanze.

Per precauzione le otto famiglie che abitano lo stabile sono state evacuate, grazie anche all'ausilio dei carabinieri della stazione Roma Aventino e del nucleo radiomobile. Gli stessi militari si occupano delle indagini e, in attesa della relazione finale dei vigili del fuoco, non escludono che a originare l'incendio possa essere stato un corto circuito.

Solo dopo le 22.30 le famiglie sono potute tornare all'interno delle proprie abitazioni. Solo chi abitava al di sopra della casa andata a fuoco è stato invitato a trascorrere la notte fuori, in attesa di ulteriori verifiche strutturali.