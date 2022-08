Incendio negli studi cinematografici di Cinecittà. Impressionante la colonna di fumo nera e densa sprigionata in cielo in seguito al rogo divampato negli studios. Le fiamme sono divampate intorno alle 15:50 di oggi 1 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cominciato le operazioni di spegnimento delle strutture interessate dal fuoco.

Le fiamme all'interno degli studi di Cinecittà sono divampate dal set di 'Firenze del Quattrocento' ed hanno minacciato anche la struttura che ospita la casa del Grande Fratello. Si tratta di uno dei set permanenti, ma già in smantellamento da settimane e che non faceva più parte delle visite guidate organizzate all'interno degli Studios né era oggetto di riprese cinematografiche.

A quanto si apprende è accaduto tutto in poco tempo, il fuoco ha generato anche piccole esplosioni, ma non risultano feriti con i vigili del fuoco e la protezione civile di Roma che hanno domato il rogo. Sotto controllo la situazione, anche se il fumo che si è sprigionato sta ancora avvolgendo le abitazioni circostanti. Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori gli agenti della polizia locale del VII gruppo Tuscolano hanno provveduto a chiudere via Lamaro e via Scintu. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione di Cinecittà, a cui saranno affidate le indagini una volta domato completamente l'incendio e messa in sicurezza l'area.