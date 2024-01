Incendio nello scantinato degli uffici Arpa, evacuata palazzina

Incendio nella sede degli uffici Arpa Lazio di Lamaro-Cinecittà. Le fiamme sono divampate lunedì mattina dallo scantinato della palazzina di tre piani dove ha sede l'Azienda Regionale della Protezione Ambientale richiedendo l'evacuazione - a scopo precauzionale - dei lavoratori presenti nell'edificio a causa del fumo sprigionatosi in conseguenza del rogo. Apprensione per i docenti e i bambini del vicino asilo nido, che non è stato comunque interessato dall'intervento dei soccorsi.

La richiesta al 112 è arrivata intorno alle 9:30 di oggi - lunedì 29 gennaio - dal civico 52 di via Giuseppe Saredo, nel VII municipio. Sul posto è intervenuta la squadra 6A Tuscolano della vicina caserma dei vigli del fuoco di via dell'Aeroporto. Intervenuti nel locale tecnico i caschi rossi hanno quindi estinto l'incendio e messo in sicurezza l'area intorno alle 11:30.

A parte l'apprensione nessuno ha riportato conseguenza. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione Roma Cinecittà.