Palo della corrente in corto circuito: in fiamme tre auto

Tre auto in fiamme. Un incendio conseguenza di un corto circuito a un palo della corrente. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di venerdì a Ciampino in via Lucrezia Romana distruggendo due delle tre vetture interessate e coinvolgendo un vicino canneto vicino alle abitazioni.

La polizia locale di Ciampino è intervenuta in pochi minuti insieme ai carabinieri della locale tenenza, per mettere in sicurezza l’area e consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto presente il comandante della tenenza di Ciampino, Antonio Blaconà, unitamente ai vice commissari di polizia locale Marcello Pezzi e Alessandro Fortuna.

Dai primi accertamenti l’incendio si è sviluppato a seguito di un corto circuito che ha interessato il palo della media-tensione dell’energia elettrica presente. A seguito di ciò, le scintille si sono propagate alla parte sottostante costituita da un canneto, innescando l’incendio. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno poi messo l'area in sicurezza.