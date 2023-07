Incendio rifiuti a Ciampino, i risultati dell'Arpa sulla qualità dell'aria

In seguito all'incendio di rifiuti che si è verificato nella mattinata di sabato 29 luglio a Ciampino, in via Enzo Ferrari, Arpa Lazio ha installato due campionatori ad alto volume per verificare la qualità dell'aria e di conseguenza l'eventuale presenza di sostanze inquinanti. Le centraline, una più vicina al rogo e un'altra a Cinecittà, non hanno evidenziato criticità tali da lanciare l'allarme.

L'incendio di rifiuti a Ciampino

L'incendio di rifiuti a Ciampino ha messo a dura prova i vigili del fuoco. Le operazioni si sono rese necessarie per spegnere il rogo che si è sviluppato in un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi della Ecologica 2000 in via Enzo Ferrari, al confine con Cava dei Selci e Santa Maria della Mole. Un'area di 20mila metri quadrati.

Il monitoraggio della qualità dell'aria da parte di Arpa

Per monitorare la qualità dell'aria, già nella giornata di sabato a incendio ancora in corso, Arpa Lazio (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ha installato due campionatori ad alto volume per rilevare sostanze come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine. Uno a poco più di 1 chilometro e mezzo dall'incendio, a nord dell'impianto di stoccaggio andato in fiamme. L'altro a circa 9 chilometri a nord-ovest, nella zona di Cinecittà.

I valori rilevati nelle due stazioni fisse

Come comunica Arpa stessa nel pomeriggio di domenica 30 luglio, la stazione di Ciampino ha rilevato una concentrazione di PM10 pari a 19 μg/m3 "valore ampiamente inferiore al limite giornaliero del PM10 (50 μg/m3) e simile a quello registrato nella giornata di venerdì" si legge nel report. A Cinecittà, invece, la stazione ha misurato un valore di PM10 di 18 μg/m3, "in linea con quello misurato il giorno precedente e non è stata, quindi, interessata dalle polveri generate dall’evento". Inoltre, nell'area urbana del Comune di Roma in nessuna stazione si sono registrati superamenti del valore limite di PM10.