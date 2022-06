Incendio a Parco de' Medici: chiusa carreggiata esterna del raccordo anulare

Non solo Roma ovest, dove un vasto incendio ha distrutto ettari di terreno richiedendo l'evacuazione di residenti, bambini di un centro estivo con le fiamme che hanno poi interessato un rimessaggio di camper dove sono scoppiate alcune bombole gpl, ma anche l'area del grande raccordo anulare. Ancora una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco di Roma. A causa di un altro incendio è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata esterna del Gra, all’altezza dello svincolo “Lopez – Parco de Medici” al chilometro 59.

Come informa Anas, la chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale all’altezza del km 57,700. Sul posto sono presenti i pompieri, le squadre Anas e la polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità della zona. Come segnala Astral Infombolità code si registrano in carreggiata interna da via Pontina, in esterna dall'innesto della Roma-Fiumicino (via del Mare) con ripercussioni sulle complanari e le rampe di accesso all'A91.