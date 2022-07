Fumo in carreggiata: autostrada chiusa per un incendio

Fumo in autostrada a causa di un incendio. Questo quanto ha comportato la chiusura di un tratto dell'autostrada A1. Pesanti le ripercussioni alla viabilità in direzione della Capitale con code chilometriche arrivate sino a 6 chilometri. Chiusa tre ore la Milano-Napoli è stata riaperta dopo circa tre ore (alle 13:30).

In particolare poco dopo le 10:30 di oggi, mercoledì 27 luglio, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Ponzano Romano ed il bivio A1/diramazione Roma Nord in direzione Napoli a causa di incendio in scarpata avvenuto all’altezza del km 527. I vigili del fuoco stanno coordinato le operazioni per spegnere l’incendio. Pertanto, per motivi di sicurezza, è stata predisposta la chiusura del tratto in direzione Napoli.

Chiusa autostrada A1 causa incendio

Sul luogo dell'evento, oltre ai pompieri, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto interessato, il traffico è rimasto bloccato e si sono registrati sino a 6 km di coda in direzione sud.

Come scrivono da Autostrade, poco dopo le ore 13:30, sulla Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Ponzano Romano e il Bivio A1/Diramazione Roma Nord in direzione Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incendio in scarpata avvenuto all’altezza del km 527.

Articolo aggiornato alle ore 14:00 del 27 luglio 2022.