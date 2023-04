Camion in fiamme: autostrada chiusa e code chilometriche

Autostrada chiusa e code chilometriche. A determinare l'interdizione di un tratto di A1 un incendio. A prendere fuoco un camion al chilometro 585, all'altezza dell'uscita dell'autostrada del Sole Valmontone. Un incendio che ha preso forza rapidamente distruggendo completamente la cabina guida e danneggiando il rimorchio. Domate le fiamme dai vigili del fuoco, intervenuti con la squadra 16/A di Colleferro e l'autobotte, nessuno è rimasto ferito. Sul posto per accertare l'accaduto la polizia stradale.

Pesanti sono però state le ripercussioni alla normale viabilità a partire dalle 10:30 di giovedì 27 aprile. Come si legge su Autostrade, "sulla A1 Milano-Napoli, tra Valmontone e il bivio con la Diramazione di Roma sud, in direzione di Firenze, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion che ha preso fuoco all'altezza del km 585,5. Chi viaggia verso Firenze deve uscire a Valmontone, dove si è formata una coda di 7 km, a partire da Anagni che diventa uscita consigliata. Dopo essere usciti ad Anagni si può percorrere la statale 155 Anticolana, poi la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada sulla Diramazione Roma sud a San Cesareo. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".