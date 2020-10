Incendio in via Tuscolana, chiosco distrutto dalle fiamme: titolare ascoltato dai carabinieri

Incendio alle 2 del mattino del 19 ottobre, all'altezza del civico 1040 di via Tuscolana, tra Lucio Sestio e la zona del Quadraro. A bruciare un chiosco, completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri.

I militari della stazione Cinecittà hanno ascoltato il titolare del chiosco, un cittadino del Bangladesh di 40 anni. Sul posto anche carabinieri della VII Sezione di via in Selci per i rilievi scientifici. Al momento tutte le piste sono aperte: si lavora per capire le esatte cause del rogo.