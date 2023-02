Incendio ai Castelli: fiamme distruggono chiosco della porchetta

Ha preso fuoco e nel volgere di pochi minuti lo ha distrutto. A essere interessato da un incendio il chiosco porchetta "Il buon gusto" ai Castelli Romani. Il rogo è divampato lo scorso 17 febbraio all'interno dell'esercizio commerciale che si trova sulla via Appia Nuova, a Frattocchie, frazione del comune di Marino. Spente le fiamme dai vigili del fuoco, secondo i primi accertamenti dei carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole il rogo sarebbe divampato a causa di un corto circuito di una friggitrice.

Storico esercizio commerciale dei Castelli, l'incendio è stato commentato dai proprietari del chiosco che sulla loro pagina facebook scrivono: "Mio padre e mia sorella 30 anni fa hanno tirato su quest’attività con tanti sacrifici, io e mio fratello in seguito abbiamo continuato il loro lavoro con l’aiuto di Samy e altri ragazzi/e che poi hanno preso strade diverse. Ieri (17 febbraio ndr) in 4 minuti i nostri 30 anni sono andati letteralmente in fumo. Siamo distrutti nel vedere le macerie del nostro chioschetto distrutti nel pensare che per un po’ saremmo lontani da tutti voi. Ma siamo fiduciosi che da queste ceneri potremmo tirare su un nuovo chiosco. In questo momento cerco d'immaginare alla nostra nuova riapertura dove potremmo riabbracciarvi tutti. Per ora - concludono Emanuela, Cristian e Samanta - vi salutiamo noi ce la metteremo tutta per riaprire al piu presto".