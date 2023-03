Incendio al mercato: distrutto chiosco di generi alimentari

Apprensione nell'area del mercato all'aperto di Civitavecchia, in provincia di Roma, dove è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato un chiosco in legno distruggendolo.

Sono state decine le richieste d'intervento ai soccorritori a partire dalle 18:30 di lunedì 20 marzo. In piazza XXIV Maggio sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia e i carabinieri. A prendere fuoco una casetta in legno per la vendita di bevande e generi alimentari. Forti le fiamme, che hanno preso forza nel volgere di breve carbonizzando la struttura.

Spente le fiamme i caschi rossi della caserma Bonifazi hanno quindi evitato che l'incendio potesse propagarsi alle strutture in legno vicine a quella distrutta dal rogo. Nessuno è rimasto ferito. Restano da accertare le cause.