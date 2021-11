Incendio a Capocotta, distrutto il chiosco Mecs Village

Un incendio ha distrutto uno dei chioschi di Capocotta, il Mecs Village. A comunicarlo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con le squadre di Pomezia. Le fiamme, secondo quanto emerso, sono scoppiate poco dopo l'una di notte all'interno della spiaggia libera attrezzata sulla via Litornea all'altezza del chilometro 9,700.

L'autobotte Ab/12 dei pompieri ha spento il rogo, ma i danni sono stati ingenti. "La struttura grande circa 100 metri quadri è andata completamente distrutta", hanno sottolineato da via Genova. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche le forze dell'ordine. Almeno non è chiaro se l'incendio sia stato causato da un corto circuito, oppure se ci sia una pista dolosa dietro al rogo.