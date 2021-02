Incendio sulla Nettunense, distrutto chiosco di fiori: indaga la polizia

Nella serata di ieri un incendio ha avvolto e distrutto un chiosco di fiori in via Nettunense Vecchia, in zona Frattocchie. La proprietaria avrebbe detto di non aver mai subito minacce. Non si esclude però che l'incendio sia stato di natura dolosa.

Le cause infatti sono ancora imprecisate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Albano che erano di transito. I vigili del fuoco di Marino hanno spento il rogo che ha mandato in fumo tutta la struttura e il materiale all'interno. Nella mattinata di oggi, invece, un incendio ha distrutto un rimessaggio usato da un'associazione dilettantistica di surfisti ad Ostia.