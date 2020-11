Esquilino, chiosco di fiori distrutto dalle fiamme: indagano in carabinieri

Non bruciano solo i cassonetti a Roma. Nella notte, infatti, le fiamme hanno distrutto un chiosco di fiori all'Esquilino in via Santa Croce in Gerusalemme. Il rogo è divampato alle 4:45 del mattino del 13 novembre.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di piazza Dante che, ascoltato il titolare, hanno iniziato le indagini per determinare anche se in zona ci siano delle telecamere utili per ricostruire il fatto. Non è esclusa nessuna pista.