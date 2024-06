Incendio a Monteverde, fiamme in una parrocchia: evacuati parroco e fedeli

Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno, per un incendio scoppiato nella parrocchia Santa Maria Madre della Provvidenza di Monteverde, in via di Donna Olimpia 35. Le fiamme poco dopo le 15.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale Gli agenti hanno notato una copiosa coltre di fumo che si alzava dall'edificio e si sono precipitati all'interno, dove erano presenti una decina di persone, che sono state aiutate dai caschi bianchi e fatte uscire rapidamente all'esterno, mettendole così in sicurezza, in attesa dei pompieri che hanno poi domato l'incendio.

Al vaglio le cause che hanno portato alle fiamme in uno dei locali interni della parrocchia. Nessuno dei presenti è rimasto ferito in seguito all'incendio.