Incendio a Frascati, in fiamme il tetto di in una chiesa

Una colonna di fumo nero che si è levata dal tetto di una chiesa a Frascati. Momenti di paura intorno alle 12.20 di oggi, mercoledì 13 dicembre, quando un incendio è scoppiato nella parrocchia Sant'Andrea Apostolo di via del Fosso di Sant'Andrea.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e un'autoscala. L'incendio, partito dal tetto, è stato domato in un paio d'ore. I soccorritori hanno operato in modo da non permettere al rogo di propagarsi su ulteriori parti delle strutture portanti. Nessuna persona è rimasta ferita. Ignote al momento le cause dell'incendio.