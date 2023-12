Incendio a Talenti, in fiamme i cestini della carta: ipotesi dolosa

Incendio nella notte in zona Talenti, nel III municipio Montesacro. In via Arturo Graf 39 sono stati dati alle fiamme tre cestini per la raccolta della carta, di proprietà di Ama. Sul posto, allertati dai residenti, sono accorti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Talenti. Secondo le prime indagini le cause dell'incendio sarebbero molto probabilmente dolose. Nessuno è rimasto ferito. Accertamenti in corso per trovare il piromane.

Cassonetti in fiamme a Monteverde e Marconi

Incendio ai cassonetti di Talenti che segue quanto accaduto la notte dello scorso venerdì quando i carabinieri e i vigili del fuoco intervennero per diversi incendi di cassonetti per la raccolta dei rifiuti a Monteverde, Portuense, Colli Portuensi e Marconi. Due quelli danneggiati in viale Isacco Newton e via Virginia Agnelli. Notte dell'1 dicembre in cui vennero dati alle fiamme altri tre cassonetti (per un totale di 5), due in via Bernardino Ramazzini e uno in viale dei Colli Portuensi, altezza via Alessandro Crivelli.