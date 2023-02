Villetta in fiamme: brucia il primo piano

Paura sul litorale laziale dove una villeta ha preso fuoco. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di martedì a Cerveteri. Richiesto l'intervento al numero unico per le emergenze i vigili del fuoco della locale caserma sono intervenuti in via Corrado da Magonza.

Ad essere interessato da un incendio il primo piano di una villetta. Per cause ancora in via di accertamento le fiamme hanno completamente interessato la zona giorno dello stabile. La rapidità di esecuzione, da parte dei vigili del fuoco, ha permesso di circoscrivere ed estinguere completamente le fiamme, preservando il resto dell'unità abitativa. Non si è registrato nessun ferito.

Presenti sul posto, il carro autoprotettori, con bombole di ossigeno di scorta, il personale sanitario del 118 ed i carabinieri.