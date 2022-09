Sterpaglie in fiamme, l'incendio minaccia un maneggio. Fumo in autostrada

Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato 17 settembre in via dei Ceri, a Cerveteri, minacciando alcune abitazioni e provocando disagi anche sulla A12 per la presenza di fumo sulla carreggiata.

I vigili del fuoco di Cerveteri sono entrati in azione alle 15 in seguito alla segnalazione relativa a un incendio di sterpaglie. Il fronte, alimentato dal forte vento, si è rapidamente esteso ed è arrivato molto vicino a un maneggio. Diverse squadre si sono quindi schierate a presidio della struttura, mettendo in sicurezza anche alcune abitazioni vicine.

Sul posto è arrivata anche un’autobotte insieme con alcune squadre di volontari e una dei vigili del fuoco di Monte Mario a supporto. Il fumo, sospinto dal vento, ha invaso anche le carreggiate della vicina autostrada A12, causando disagi agli automobilisti. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito o intossicato e non risultato gravi danni, ma intorno alle 18 il fronte non era ancora stato del tutto spento e i vigili del fuoco erano ancora sul posto per lo spegnimento e la successiva bonifica.