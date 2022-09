Incendio in un garage: proprietaria cerca di spegnere le fiamme e rimane intossicata

E' rimasta intossicata dopo aver provato a spegnere le fiamme divampate nel garage della palazzina dove vive. Ad essere costretta alle cure dell'ospedale una 47enne italiana. L'intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri intorno alle 14:30 di oggi - lunedì 5 settembre - in località Valcanneto, nel comune di Cerveteri, per un incendio divampato in via Pergolesi. A predere fuoco il garage di un appartamento di un villino quadrifamiliare. I pompieri hanno estinto le fiamme ed hanno impedito alle stesse di propagarsi ai piani superiori ed al resto dell'immobile.

La proprietaria 47enne di nazionalità italiana, al momento si trovava in casa e accortasi del fumo, ha allertato i soccorsi. Scesa in garage ha tentato di spegnere le fiamme senza riuscirci, poi è uscita dal garage ed ha atteso i soccorsi.

La signora è rimasta intossicata dai fumi prodotti dalla combustione ed è stata soccorsa dal personale sanitario 118 intervenuto, che le ha somministrato ossigeno e trasportata presso l’Aurelia Hospital. Il garage e la sala hobby adiacente, sono stati seriamente danneggiati dal fuoco, mentre l’appartamento strutturato su due piani fuori terra e confinante con il garage attraverso la sala hobby, grazie al tempestivo intervento dei pompieri, non ha riportato danni, è stato soltanto invaso dai fumi, che i soccorritori hanno fatto evacuare tramite ventilazione forzata e naturale degli ambienti.

Sul posto in ausilio anche la squadra antincendi imboschiva sempre di Cerveteri, un'ambulanza di Marina San Nicola ed i carabinieri della compagnia di Civitavecchia che indagano sulle cause dell'incendio.