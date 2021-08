Il condizionatore va in cortocircuito, incendio nel centro di accoglienza: evacuati 10 migranti

Paura a San Lorenzo, dove nella notte tra il 29 e il 30 agosto si è verificato un incendio in un alloggio nel centro di accoglienza per migranti in via degli Apuli. Ad accorgersi del rogo con tanto di fumo nero, gli agenti della polizia di Stato che erano nel quartiere per i controlli anti movida.

Immediate sono così iniziate le operazioni di soccorso, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco che con una motosega si sono fatti strada nello stabile. Poliziotti e pompieri, rompendo vetrate e usando 13 estintori, hanno domato le fiamme. Nelle operazioni di salvataggio 10 migranti sono stati fatti evacuare temporaneamente e due agenti sono rimasti feriti, a causa delle schegge di vetro conficcate nelle mani e medicati in ospedale.

Stando a quanto emerso, l'incendio si è sviluppato a causa di un corto circuito dell'impianto di un condizionatore presente in uno degli alloggi del centro di accoglienza.