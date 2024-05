Paura al centro commerciale: incendio a quadro elettrico, due intossicati

Paura al centro commerciale Zodiaco per un quadro elettrico in fiamme. Due le persone intossicate e poi accompagnate in ospedale per accertamenti. L'intervento dei vigili del fuoco allo Zodiaco sulla via Nettunense, a Lavinio, in provincia di Roma.

L'allerta al 112 è scattata intorno alle 10:00 di martedì 14 maggio dall'area esterna alla galleria commerciale del comune di Anzio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha estinto l'incendio e messo in sicurezza la zona. Due persone presenti nell'area in cui è divampato il rogo hanno poi accusato dei malori e bruciore alla gola e agli occhi. Medicati in ospedale sono stati dimessi.

Estinte le fiamme dai pompieri sul posto è arrivato dal comando provinciale di via Genova di Roma il funzionario di turno, poi rientrato nella Capitale una volta terminati gli accertamenti allo Zodiaco.