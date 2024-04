Incendio nel garage del centro commerciale

Tanto fumo ma per fortuna nessun ferito. Apprensione nel primo pomeriggio al centro commerciale Gulliver di via della Lucchina, zona Ottavia-Palmarola, a causa di un incendio divampato nel garage sotterraneo della galleria commerciale.

Sono stati alcuni lavoratori - intorno alle 13:30 del 17 aprile - ad aprire la porta esterna che dà sui garage e a scoprire l'incendio. Densa la colonna di fumo conseguenza delle fiamme che hanno interessato alcuni rifiuti presenti. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le volanti della questura di Roma.

Messa in sicurezza l'area i pompieri hanno poi spento l'incendio. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause.

"Potrebbe essere stata la noia di qualche adolescente in cerca di popolarità all'origine di un incendio che si è sviluppato intorno alle 12 di oggi dell'anfiteatro del Gulliver verso il piano -1 dei garage - si legge sulla pagina facebook Ottavia Palmarola News che posta una foto di Valentina Amodio -. Dalla parte esterna dell'ala cinema, oltre una rete di sbarramento che i commercianti avevano posto per non far buttare immondizia, sono andati a fuoco materassi e materiale vario causando un incendio e tanto fumo nero. L'impianto antincendio dell'ala lati cinema ha funzionato. Polizia e carabinieri sono accorsi pochi minuti dopo. I vigili del fuoco hanno potuto domare l'incendio in circa un'ora di lavoro entrando dal garage e forzando la porta blindata del piano -1".