Incendio a Corviale, distrutto il centro anziani

Incendio nel tardo pomeriggio di martedì otto agosto al Corviale, in largo Emilio Quadrelli, con le fiamme che hanno distrutto il centro anziani, uno dei luoghi di aggregazione più frequentato del municipio. Sul posto i vigili del fuoco, il XI gruppo Marconi della polizia locale e personale del 118. Nessuna persona è rimasta coinvolta, poiché il centro era chiuso da alcuni giorni per la pausa estiva.

In corso le indagini delle forze dell'ordine sulle cause. "È una notizia terribile, che getta nello sconforto non solo chi frequentava questo luogo ma tutto il XI municipio - ha detto il minisindaco del territorio Gianluca Lanzi - Bisognerà capire che cosa ha provocato questo incendio, ma una cosa è certa: ci metteremo subito a lavoro per restituire questo luogo di socializzazione a Corviale".