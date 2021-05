Incendio a Centocelle: fiamme nella cucina di un appartamento, paura per un bimbo di 4 anni

L'intervento di carabinieri e vigili del fuoco in via delle Robinie

Apprensione sabato pomeriggio a Centocelle per tre persone, sorprese da un incendio nell'appartamento nel quale si trovavano. A vedersela brutta il proprietario di casa, un ragazzo di 20 anni ed un bimbo di 4 anni, usciti dalla palazzina autonomamente prima che fosse troppo tardi. La richiesta d'intervento al 112 poco dopo le 15:00 da un'abitazione al piano seminterrato al civico 23 di via delle Robinie.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione di Centocelle ed i vigili del fuoco con le squadre 12A e AB12 del Tuscolano che hanno poi provveduto a spegnere l'incendio. Svolti i primi accertamenti si è constatato come il rogo si sia sviluppato per cause accidentali dal piano cottura della cucina dell'abitazione che, oltre al proprietario, un 50enne romano, ospita una famiglia di cittadini filippini, padre e madre in quel momento a lavoro ed i due figli di 20 e 4 anni.

Annerite le pareti e danneggiato il mobilio della cucina, spento l'incendio e messa in sicurezza l'area i pompieri hanno poi dichiarato l'appartamento agibile.