Incendio a Centocelle: appartamento in fiamme, evacuate 26 persone

Mattinata di apprensione in un palazzo di Centocelle dove è divampato un incendio in abitazione a causa di quello che sembrerebbe essere stato un corto circuito elettrico. Le fiamme sono scoppiate da un appartamento al quinto e ultimo piano di un immobile in via delle Acacie poco dopo le 8:30 con i soccorritori che hanno tratto in salvo due bambini e un uomo.

Vasta la colonna di fumo con le fiamme che hanno preso forza nel volgere di pochi minuti. Al civico 121 della strada sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con l'autoscala e una autobotte. A Centocelle anche le volanti della polizia e il personale del 118. Circa 26 le persone evacuate, alcune delle quali uscite autonomamente altre con l'ausilio dell'autoscala AS/12. Sul posto anche i tecnici Italgas. Nessuno è rimasto ferito, né intossicato.