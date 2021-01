Incendio in appartamento: madre e figli salvati dalle fiamme e trasportati in ospedale

Paura a Centocelle per mamma e figli rimasti bloccati in un appartamento andato a fuoco. L'intervento dei pompieri intorno alle 14:30 al civico 6 di via degli Amaranti. Sul posto è intervenuta la polizia e la squadra 2A Tuscolano dei vigili del fuoco che ha tratto in salvo la mamma ed i suoi due bimbi, tutti di nazionalità bangladese.

I tre sono stati affidati al personale del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti, ma non sarebbero gravi. Dichiarato momentaneamente inagibile l'appartamento interessato dalla fiamme. Da accertare le cause.