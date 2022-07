Maxi incendio a Centocelle, nube nera visibile in tutta Roma

Non si placa l’emergenza incendi a Roma. Nel pomeriggio di sabato 9 luglio un enorme incendio è scoppiato nella zona del parco di Centocelle, provocando una grossa nube di fumo nero che ha oscurato il cielo in zona ed è rapidamente diventata visibile praticamente in tutta Roma.

Decine le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno notato la gigantesca nube nera da numerose zone di Roma. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale di Roma Capitale, la polizia e i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio, le fiamme hanno raggiunto anche la zona dei depositi degli autodemolitori su viale Palmiro Togliatti. Su posto sono state inviate tutte le squadre disponibili di vigili del fuoco e protezione civile, e sono stati aillertati i mezzi aerei a supporto delle risorse che stanno lavorando da terra.

Sentite esplosioni in zona

Moltissime persone sono scese in strada spaventate a causa del denso fumo che ha avvolto i palazzi e anche dalle esplosioni che si sono sentite in zona, dovute con tutta probabilità alle fiamme che hanno raggiunto i mezzi. Gli stessi soccorritori hanno molta difficoltà a intervenire a causa della nube provocata dall'incendio, che riduce la visbilità e rende l'aria irrespirabile.

La polizia Locale ha intanto chiuso in via precauzionale via Palmiro Togliatti nel tratto minacciato dalle fiamme, e il traffico è rallentato anche in viale dei Romanisti. Atac nel frattempo ha deviato il tragitto della linea 451.

Incendio anche sulla via Pontina

Un altro violento incendio si è sviluppato, sempre nel pomeriggio di sabato 9 luglio, sulla Pontina all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia.

Le fiamme hanno lambito la carreggiata e il fumo ha invaso la strada, bloccando il traffico tra l’uscita di Pomezia Nord e l’incrocio con Castel Romano/Trigoria.

Notizia in aggiornamento