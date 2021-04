Notte di fuoco a Centocelle: benzina ed accendino per dare alle fiamme quattro auto

Un uomo con una tanica in mano che getta del liquido sulle auto in sosta, poi prende un accendino ed appicca l'incendio. Notte di fuoco a Centocelle dove una persona al momento ancora ignota ha dato fuoco a quattro vetture che si trovavano in sosta nel quartiere di Roma est.

La richiesta d'intervento al 112 poco prima delle 4:00 della notte fra giovedì e venerdì per un incendio in via degli Aceri. Sul posto sono quindi intervenuti le volanti della polizia ed i vigili del fuoco. Domato il rogo la conta è stata di quattro auto distrutte dalle fiamme.

Accertato l'accaduto sono poi stati gli agenti del V Distretto Polizia Prenestino ad individuare una telecamera di un esercizio commerciale che avrebbe potuto riprendere la scena. Una intuizione che ha dato un primo risultato, con i video che hanno immortalato un uomo con una tanica in mano, contenente presumibilmente della benzina, avvicinarsi alle auto, poi la fiammata, con il piromane ad allontanarsi dalla strada mentre le fiamme prendevano forza.

Richiesto l'intervento della polizia scientifica sulle tracce dell'uomo si sono messi gli investigatori del locale commissariato che, accertata la natura dolosa dell'incendio, stanno indagando per dare un nome ed un volto all'incendiario. Una volta individuato bisognerà poi comprendere le motivazioni del gesto.