Incendio a Centocelle: appartamento in fiamme

Incendio a Centocelle. Un appartamento ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Le fiamme sono divampate giovedì pomeriggio da un'abitazione in piazza dei Gerani richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

Allarmati dalla colonna di fumo proveniente dall'abitazione, sono stati gli stessi residenti a comporre il 112. Al civico 49 della piazza di Centocelle sono intervenuti i pompieri con una partenza e l'autoscala attraverso la quale sono entrati nell'appartamento dal balcone.

Domate le fiamme nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto in ausilio ai caschi rossi al fine di regolare la viabilità e consentire l'intervento in sicurezza gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Gli abitanti dell'appartamento - dichiarato temporaneamente inagibile - hanno trovato alloggio a casa di amici e familiari. Restano da accertare le cause.