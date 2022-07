Incendio Centocelle, la testimonianza: "Due giorni prima, spenti alcuni inneschi nella zona del parco"

Già giovedì 7 luglio, due giorni prima dello scoppio del maxi incendio di Centocelle, nell’area del parco da cui poi si è sviluppato il rogo erano stati individuati alcuni inneschi, piccole zone circoscritte in cui era stato appiccato un fuoco. La scoperta è dei volontari di Earth Lazio (associazione di protezione civile), che tra le loro attività e compiti si occupano anche di monitoraggio per la prevenzione di incendi, e che accorgendosi del fumo sono immediatamente intervenuti.

“Come Earth Lazio abbiamo come zona di controllo quella tra il V e il VII Municipio, in particolare il parco di Centocelle e quello di Tor Fiscale, considerate zone ad alto rischio - spiega a RomaToday Valentina Coppola, presidente di Earth Lazio - I volontari percorrono le zone loro assegnate con le auto di protezione civile, e se vedono situazioni potenzialmente rischiose, come per esempio del fumo, si fermano, avvisano dell’inizio d’incendio e, se è nelle loro possibilità, intervengono subito spegnendo il principio d’incendio”.

Il racconto dei volontari: "Spenti inneschi all'altezza del canalone che divide il parco dagli autodemolitori"

I volontari di Earth, una delle tante associazioni che svolgono attività di prevenzione incendi nel territorio romano, sono di turno il mercoledì e il giovedì per l’intera giornata. E proprio giovedì hanno notato qualcosa di sospetto nel parco di Centocelle, durante la loro consueta attività: “Intorno alle 16 i volontari in servizio hanno visto quelli che noi identifichiamo come inneschi, piccole aree incendiate - racconta Coppola - c’era già il fumo, che hanno soffocato con pale e piccoli spruzzatori d’acqua che hanno in dotazione. Questi inneschi erano dalla parte al limitare dell’inizio del canalone che divide il parco dall’area degli autodemolitori, un’area che noi teniamo costantemente monitorata per la presenza di moltissimi rifiuti, tra cui anche rifiuti speciali come copertoni e resti di auto che dovrebbero essere oggetto di bonifica”.

I volontari si sono immediatamente fermati, hanno inviato una segnalazione alla centrale operativa di protezione civile e poi hanno soffocato gli inneschi, evitando che le fiamme potessero propagarsi. Due giorni dopo nella stessa area è scoppiato il maxi incendio che è arrivato anche a lambire l’area degli “sfasci” sulla Togliatti, il rogo che ha coperto il cielo di Roma con un enorme nube nera costringendo all’evacuazione di decine di persone e soffocando un intero quartiere.

Le indagini della procura sul rogo di Centocelle

“Abbiamo trovato quantomeno degno di attenzione che proprio in quel punto sia rimontato l’incendio - riflette Coppola - Forse qualcuno, due giorni prima, aveva tentato di bruciare dei rifiuti, succede spesso, oppure voleva provocare un incendio, impossibile saperlo. Di fatto ogni giorno i volontari pattugliano aree di Roma per spegnere inneschi prima che si trasformino in episodi drammatici come quello di sabato, a oggi soltanto come Earth ci occupiamo di almeno una decina di situazioni di questo genere al giorno”.

Le indagini della procura sono proprio focalizzate ad accertare se dietro il rogo di Centocelle vi sia del dolo, e soprattutto se via sia un qualche disegno criminale che unisce come un filo rovente i quattro incendi divampati in diversi quadranti della città nell’ultimo mese. Inneschi sono stati cercati sia a Malagrotta sia a Casalotti e nel parco del Pineto, e per Centocelle si valuta anche l’ipotesi di disastro ambientale. Il pool di inquirenti ha acquisito i dati sulla qualità dell’aria ricavati da Arpa, in particolare sul livello di diossina registrato negli ultimi giorni, e nelle indagini è stata co Forestale che effettuerà una serie di verifiche anche sui terreni interessati dai roghi, già iniziati al parco del Pineto e proprio a Centocelle.