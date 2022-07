I dati delle diossine a tre giorni dall'incendio di Centocelle

I nuovi dati diffusi dall’Arpa Lazio sono incoraggianti. La diossina presente nell’area, nelle zone a ridosso dell’incendio avvenuto lo scorso sabato a Centocelle, è significativamente diminuita.

Dati in linea con resto della città

L’agenzia regionale per la protezione ambientale ha fornito un aggiornamento sui campioni raccolti. Nella stazione “a rete fissa” di monitoraggio di Cinecittà, situata a 600 metri dal luogo dell’incendio, le concentrazioni di PM10 del 9 e del 10 luglio sono stati rispettivamente pari a 26 µg/m3 ed a 29 µg/m3. Si trattava di valori che, pur essendo inferiori ai limiti giornalieri del PM10 (50 µg/m3) erano comunque i più alti in città. IL dato di PM10 dell’11 luglio invece– si legge nell’aggiornamento fornito da Arpa – è di 17 µg/m3. Quindi è “in linea con quelli misurati in città”.

Il ritorno alla normalità

“I dati rilevati sono stati comunicati alla Asl di riferimento. Come previsto – ha commentato Marco Lupo, il direttore generale di Arpa Lazio – la situazione è in netto miglioramento: i valori, dopo l’incendio che ha colpito la zona di Centocelle, stanno tornando alla normalità”. Arpa, nella stessa giornata in cui si è verificato l’incendio, aveva posizionato un campionatore in via Giuseppe Saredo a poca distanza dai roghi, mentre il secondo era stato installato presso l'aeroporto Francesco Baracca di Centocelle.

La preoccupazione per i primi dati

Gli esiti delle misure effettuate dal campionatore di via Saredo, avevano destato una certa apprensione. Quei dati infatti avevano evidenziato un valore per le diossine pari al 10,6 pg/m3 superiore al valore di riferimento individuato dall'Oms per l'ambiente urbano che si intende a 0,3. Per quanto riguarda il benzopirene è stato registrato un valore di 2,6 ng/m3, superiore anche esso alla media annua pari a 1 ng/m3. Per quanto riguarda i pcb, non esistono limiti normativi o valori di riferimento e il campionatore ha segnato un dato pari a 2717 pg/m3. Anche su questo fronte ci sono degli aggiornamenti.

Gli aggiornamenti

I nuovi dati evidenziano la diminuzione delle diossine che scendono da 10,6 µg a 0,5 µg. Cala anche il benzopirene (da 2,6 a 0,04 ng/m3). Stesso discorso per i PCB che passano da 2717 a 351 pg/m3. Nel complesso quindi il quadro è notevolmente migliorato rispetto a quello, più allarmante, verificato sui campioni effettuati a ridosso dell’incendio.