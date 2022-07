Il maxi rogo di Centocelle, cronaca di una giornata da incubo

La nube nera, enorme e minacciosa, provocata dal maxi rogo scoppiato nel parco di Centocelle è rimasta sospesa sulla città per ore, anche dopo che l’incendio, un mostro divampato dalle sterpaglie secche, è stato domato. Al termine di uno dei sabati più difficili per Roma, però, la situazione era tornata sotto controllo e in tarda serata i vigili del fuoco stavano domando gli ultimi focolai, facendo rientrare a casa le persone che ne erano state allontanate.

Domenica mattina i vigili del fuoco erano ancora sul posto con diversi mezzi per accertarsi che nessun focolaio restasse attivo, gli sguardi puntati sull'area degli autodemolitori e le carcasse metalliche contorte, e la macchia bruciata che spicca nel parco. Fili di fumo ancora si levavano verso l'alto, poco dopo le 6, e i getti d'acqua dei pompieri continuavano a spazzare l'area, ma della concitazione e della paura di sabato non c'era traccia. Adesso si contano - davvero - i danni, e si affrontano necessariamente problemi che affondano le radici in anni di inerzia.

L’ipotesi incendio doloso: attesa informativa in procura

“Nei prossimi giorni sarà possibile valutare realmente tutti i danni”, hanno detto sabato sera Mauro Caliste e Francesco Laddaga, presidenti del V e VII Municipio, in una nota congiunta. Pur restando in zona sino a sera inoltrata, in costante contatto con soccorritori e forze dell'ordine, non si sono sbilanciati sulle origini del rogo: troppo presto per stabilirlo, anche se l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha voluto chiarire che “le temperature di sabato non giustificano ipotesi di autocombustione”.

Tradotto: l’incendio del parco di Centocelle è stato sicuramente provocato dall’uomo. Che sia colposo o doloso però, è ancora tutto da stabilire, così come per quelli divampati a Casalotti e nel parco del Pineto. Un’informativa in procura verrà inviata nelle prossime ore, per consentire ai magistrati di aprire un fascicolo e approfondire le indagini.

Gualtieri: "È il tempo dell'unità, no alle speculazioni"

Le probabilità che si tratti anche in questo caso di un incendio doloso, però, sono alte, e preoccupano: “Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa - ha tenuto a dire il sindaco Gualtieri - Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell’unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma”.

Eppure proprio Gualtieri, nei giorni scorsi, aveva avanzato l’ipotesi del rogo doloso in relazione a quando accaduto nel parco del Pineto.

Cronaca di una giornata da incubo per Roma

La cronaca di una giornata da incubo per la Capitale racconta di un incendio divampato a metà pomeriggio che, alimentato dalle raffiche di vento, nel giro di poco tempo ha raggiunto la zona degli autodemolitori, sulla Palmiro Togliatti, scatenando l’inferno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La colonna di fumo nero si è alzata nel cielo e nel quadrante est della Capitale l’aria è diventata rovente e irrespirabile, mentre la nube veniva avvistata in ogni angolo di Roma, anche a decine di chilometri di distanza. In centro, le 70.000 persone che attendevano i Maneskin per il concerto-evento al Circo Massimo hanno puntato lo sguardo verso l’alto scioccate, incapaci inizialmente di darsi una spiegazione.

Il traffico è stato deviato per precauzione, e ai residenti delle zone Cinecittà Est, Torre Spaccata, Cinecittà e Quadraro è stato consigliato di restare in casa e chiudere le finestre: “Chi è in strada indossi la mascherina”, ha raccomandato il presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga, una raccomandazione che qualche ora dopo l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, definirà corretta: “Bene ha fatto il presidente del Municipio a consigliarlo”, ha detto D’Amato nella serata di sabato, confermando che i pronto soccorso erano stati alleati per sintomi respiratori.

Il pomeriggio di paura degli sfollati, rientrati soltanto in tarda serata

Le fiamme hanno continuato a bruciare tra il confine tra i Municipi V e VII, avvicinandosi anche alle abitazioni. In via Fadda quattro palazzine sono state fatte evacuare per precauzione dopo che la tenda del balcone di un appartamento al civico 131 ha preso fuoco. Chi è stato costretto a lasciare la propria casa ha potuto farvi ritorno soltanto in tarda serata, con la Protezione Civile che aveva già allestito con la Croce Rossa una soluzione ponte per l notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Centinaia di persone hanno trascorso ore di paura e di ansia, costrette dentro le mura di casa con le finestre sbarrate per timore che quel denso fumo nero potesse rivelarsi dannoso per la salute (a questo proposito sono stati installati dei campionatori da parte di Arpa), moltissime hanno deciso di allontanarsi per fuggire da una situazione che a molti ha portato alla mente l’Apocalisse, complice anche i boati che arrivavano dalla Togliatti, causati con tutta probabilità dall’esplosione dei veicoli raggiunti dalle fiamme.

Per spegnere il “mostro”, a Centocelle e sulla Togliatti sono stati inviati 50 messi e 100 tra vigili del fuoco e volontari di protezione civile, supportai da carabinieri, polizia e agenti di Roma capitale e dai mezzi aerei. È stato impiegato anche lo speciale mezzo Dragon, appositamente arrivato da Ciampino. Un lavoro lungo ed estenuante, ostacolato dalle forti raffiche di vento e dal denso fumo che oltre a rendere l’aria irrespirabile ha ridotto la visibilità rendendo ancora più difficile l’intervento dei vigili del fuoco.

La polemica sugli autodemolitori

Una sequenza di incendi iniziati il 15 giugno con il rogo nell'ex megadiscarica di Malagrotta, che a distanza di oltre un mese ancora non si è interrotta e che ha causato danni pesantissimi: “Ormai è chiaro che Roma è aggredita dai piromani. Se si tratti di cani sciolti o di criminalità organizzata ce lo diranno gli inquirenti”, ha detto Claudio Mancini, deputato del Partito Democratico”, mentre Roberto Morassut ha ipotizzato "un’azione di 'terrorismo ecologico' finalizzata a contrastare la possibilità di ricondurre la politica dei rifiuti in un alveo pubblico e trasparente".

Inevitabili anche le accuse rivolte all’amministrazione sul mancato sgombero degli autodomelitori, lanciate sia dalle opposizioni sia dai cittadini: sono decenni ormai che “gli sfasci” occupano un’area di circa 4 ettari vicino al parco archeologico (una porzione è stata tra l’altro divorata dalle fiamme), ma nessuno è mai riuscito a liberare l’area.