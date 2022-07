Le indagini sugli incendi a Roma. Gualtieri: "È stata la mano dell'uomo"

Il sindaco Roberto Gualtieri ne è certo: "È stata la mano dell'uomo". Per il primo cittadino di Roma, l'incendio di Centocelle di sabato 9 luglio, così come quello al parco del Pineto, il rogo a Casalotti e le fiamme che hanno danneggiato parte del sito Ama di Malagrotta, non sarebbero casuali.

Che siano incendi colposi o dolosi lo diranno le indagini, ma la linea del Campidoglio è chiara visto che, come ha sottolineato Gualtieri ieri sera al Tg1, "qualche incendio doloso è stato già accertato".

"Una situazione molto difficile"

Secondo il sindaco quella attuale è "una situazione molto difficile, molto grave". Oggi l'area del parco archeologico di Centocelle a ridosso delle decine di sfasciacarrozze di viale Palmiro Togliatti andati a fuoco è ancora sotto la lente di ingrandimento dei vigili del fuoco, al lavoro per bonificare ancora la zona, e degli inquirenti. Gli agenti del commissariato Prenestino, gli uomini della scientifica e anche i carabinieri del gruppo forestale sono al lavoro per supportare la procura di Roma.

A piazzale Clodio, sono state trasmesse le prime informative dalle forze dell'ordine. Un procedimento che verrà coordinato dal procuratore capo Franco Lo Voi che proprio nella serata di sabato ha avuto un colloquio con il sindaco Gualtieri. Una telefonata, in base a quanto si apprende, durante la quale si è fatto il punto anche sull'emergenza incendi, sui tanti roghi che hanno "minacciato" anche quartieri centrali della Capitale.

L'esposto del Campidoglio in procura

Il Campidoglio, intanto, annuncia che presenterà un esposto in procura e invierà anche una relazione della protezione civile, come ha sottolineato ieri Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente e ai rifiuti di Roma Capitale, in un punto stampa: "In questo incendio è chiaro non c'è autocombustione, anche perché le temperature non erano così alte. Sicuramente c'è la mano dell'uomo. Poi dobbiamo vedere se si tratta di un incendio doloso o colposo. Lo diranno le autorità".

"Se il movente è di stampo mafioso non possiamo dirlo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c'è di mezzo la filiera dei rifiuti", ha insinuato Alfonsi. Sul fronte dei roghi gli inquirenti, al momento, prendono in considerazione tutte le ipotesi investigative. Nel caso venissero ipotizzati moventi mafiosi procedimento potrebbe finire all'attenzione dei magistrati della Dda.

La serie di roghi in città

Fatto sta che la guerra dei roghi a Roma sta continuando da settimane ormai. Da metà giugno giugno a oggi gli incendi sono stati centinaia. Quattro i più elcatanti: il 15 giugno il rogo negli impianti di Malagrotta, il 27 giugno quello di Casalotti, il 4 luglio quello divampato nel parco del Pineto, zona Pineta Sacchetti e sabato 9 luglio a Centocelle.

Fronti di fuoco che stanno impegnando i vigili del fuoco, sotto organico e costretti a fare i conti con sisteme di approvvigionamento idrico (come gli idranti) guasti e fuori mano. Per questo motivo, Gualtieri ha annunciato che si rafforzeranno le azioni di prevenzione in tutte le zone a rischio: "Interverremo noi come Roma capitale con 3 milioni per un piano di potenziamento degli idranti".