Incendio a nord di Roma: a fuoco ettari di bosco. Due elicotteri in azione

Pomeriggio di paura quello di venerdì nella provincia a nord di Roma. Ancora una volta è stato un incendio a tenere impegnati vigili del fuoco e personale della protezione civile. L'allarme è scattato alle 15.30 in via Montefiore, non lontano dalla Tiberina, nel territorio del comune di Castelnuovo di Porto.

Le fiamme, partite a bordo strada, in poco tempo hanno raggiunto la zona al confine con il comune di Capena. Per circoscrivere il rogo è stato necessario l'intervento di due elicotteri regionali della flotta antincendio boschivo. A terra lavoro intenso da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale, coadiuvati dai volontari della protezione civile, dai carabinieri, dai carabinieri forestali e dalla polizia locale.

Ignote le cause dell'incendio che ha mandato in fumo diversi ettari di terreno. Tra le ipotesi più accreditate quella di una cicca lanciata a bordo strada.