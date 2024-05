Incendio a Castel Fusano: sterpaglie in fiamme e strada chiusa

Incendio a Ostia Antica, nella zona della pineta di Castel Fusano. Delle sterpaglie hanno preso fuoco con il fumo che ha invaso le strade adiacenti. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 14:30 di oggi - lunedì 13 maggio - in via Luigi Pernier.

Le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie di un giardino privato. Sul posto oltre ai caschi rossi, e ai volintari della protezione che hanno poi domato l'incendio e messo in sicurezza la zona, gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.

Al fine di consentire l'intervento in sicurezza i caschi bianchi hanno chiuso sino al termine delle operazioni via del Fosso di Dragoncello, nel tratto compreso tra via Luigi Pernier e via di Castel Fusano. Nessuno è rimasto ferito. Restano da accertare le cause.